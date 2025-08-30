Франция в Дании представит планы новых санкций ЕС против России

Министр иностранных дел республики Жан-Ноэль Барро заявил о необходимости истощить ресурсы, которые РФ вкладывает в украинский конфликт

ПАРИЖ, 30 августа. /ТАСС/. Франция предложит странам ЕС на неформальной встрече глав МИД в Копенгагене свои предложения по новым санкциям против России. Об этом заявил перед началом встречи министр иностранных дел республики Жан-Ноэль Барро.

"Я представлю предложения, разработанные Францией, чтобы мы могли истощить ресурсы, которые [Россия] вкладывает в эту войну, и остановить российскую военную машину, нацелившись на энергетический сектор, финансовый сектор, но, возможно, и на некоторые гражданские секторы, которые продолжают косвенно поддерживать военные усилия России", - сказал он журналистам.

В свою очередь глава евродипломатии Кая Каллас по прибытии на встречу заявила журналистам, что главы МИД действительно намерены обсуждать расширение санкций против РФ. Но поскольку эта встреча носит неформальный характер, "практических решений принято не будет", - добавила она.

19-й пакет санкций

В Копенгагене Еврокомиссия представит 19-й пакет санкций, который ее глава Урсула фон дер Ляйен обещает принять уже в сентябре. Как отметило европейское издание Politico, ЕС уже давно исчерпал потенциальные рычаги экономического давления на Россию, поэтому особенных сюрпризов ждать не приходится. Еврокомиссия предлагает новые рестрикции против энергетического и банковского секторов России, внесение в черный список новых физических и юридических лиц, в частности тех, кого Еврокомиссия считает ответственными за "похищения украинских детей". Под этим в Брюсселе подразумевают эвакуацию детей, оказавшихся в 2022 году в зоне боевых действий на территории новых регионов России.

Фон дер Ляйен пообещала также "новые шаги" в сфере использования замороженных активов России. Пресс-служба Еврокомиссии позднее разъяснила, что речь идет не о возможности экспроприации активов, а лишь о дальнейшем изъятии доходов от реинвестирования незаконно блокированных в ЕС €210 млрд суверенных активов РФ.

ЕС также намерен рассмотреть возможность применения вторичных санкций против государств, которые работают с Россией, помогая ей преодолевать санкционную блокаду Запада. В Брюсселе утверждают, что вторичные санкции могут быть использованы впервые. Однако Евросоюз уже давно угрожает различными рестрикциями партнерам России, а в санкционные списки сообщества за поддержку РФ уже внесены несколько сотен физических и юридических лиц из более чем 15 государств мира, включая Египет, Иран, Китай, КНДР, Сирию, ОАЭ.