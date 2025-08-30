Это подорвет финансовую стабильность Европы, считает глава бельгийского МИД Максим Прево

СТОКГОЛЬМ, 30 августа. /ТАСС/. Бельгия выступает против любых форм экспроприации российских замороженных активов, поскольку это может подорвать финансовую стабильность в Европе, и хочет использовать их как рычаг для давления на Россию, заявил глава МИД Бельгии Максим Прево по прибытии на неформальную встречу глав МИД ЕС в Копенгаген.

Он предупредил, что "суверенные активы защищены международным правом", их экспроприация "подорвет финансовую стабильность и подорвет финансовое доверие к Европе", что "станет системным риском для всего Евросоюза".

"Бельгия против любой конфискации российских активов, которые должны выступать рычагом давления на Россию, - сказал Прево. - Бельгия считает, что активы должны оставаться замороженными, пока Россия не оплатит весь ущерб. Европа уже использует доходы от этих активов на поддержку Украины".

"Если мы хотим, чтобы гусь продолжал нести золотые яйца, его не надо резать", - сказал бельгийский министр. Он напомнил также, что доходы от реинвестирования этих активов уже расписаны Еврокомиссией до 2040 года, поскольку на этот срок под них Украине были выданы военные кредиты "группы семи" (включая США) на "почти €50 млрд".

В случае экспроприации активов Еврокомиссии предстоит изыскивать европейские средства для выплаты процентов и погашения этих кредитов.

Российские активы в Бельгии

В Бельгии на площадке депозитария Euroclear блокированы €210 млрд российских суверенных активов, что составляет свыше 95% всех финансовых активов РФ, которые ЕС смог обнаружить и блокировать на счетах в своих юрисдикциях, не считая активов физических лиц.

Бельгийские эксперты отмечают, что у страны есть и более "личные" опасения. По их словам, именно бельгийские иностранные активы будут ранее активов других стран ЕС в ответ изыматься Россией по всему миру в качестве компенсации на основании исков в национальные суды иностранных государств, не контролируемых Западом. Выиграть эти иски в независимых судах для европейцев в случае экспроприации Россией своих активов будет практически невозможно.