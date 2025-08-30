Собеседники также затронули вопросы армяно-иранской двусторонней повестки

ЕРЕВАН, 30 августа. /ТАСС/. В рамках рабочего визита в Тегеран секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Лариджани. Они обсудили последние события вокруг Южного Кавказа, в том числе парафирование мирного соглашения между Ереваном и Баку в Вашингтоне 8 августа, сообщает пресс-служба Совбеза Армении.

"На встрече обсуждались последние региональные события, в контексте которых Григорян представил подписанные 8 августа [в Вашингтоне] соглашения [между Арменией и Азербайджаном при посредничестве США]. Он отметил, что процесс разблокирования экономической инфраструктуры региона будет осуществляться исключительно в рамках полного уважения принципов территориальной целостности, суверенитета, юрисдикции, нерушимости границ и взаимности", - говорится в сообщении пресс-службы.

В нем отмечается, что "Лариджани приветствовал соглашения, направленные на установление мира между Арменией и Азербайджаном, подчеркнув важность обеспечения стабильности и безопасности на Южном Кавказе". Собеседники также затронули вопросы армяно-иранской двусторонней повестки, подчеркнув необходимость укрепления экономического сотрудничества.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 августа по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом подписали совместную декларацию. Она включает в себя семь пунктов, которые подчеркивают стремление Баку и Еревана к миру, но не фиксируют его детали. В декларации отмечается, что стороны парафировали ранее согласованный текст соглашения об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией, а также будут прилагать усилия для его окончательной ратификации. Кроме того, Ереван и Баку подписали совместное обращение к ОБСЕ о роспуске минской группы.

Текст соглашения, который должен положить конец более чем 30-летнему противостоянию, был согласован еще весной, однако Азербайджан настаивал на выполнении некоторых условий до подписания документа, в частности на внесении поправок в конституцию Армении, исключающих территориальные претензии к Баку. В Ереване отвергали обвинения со стороны Баку в наличии территориальных претензий, но Пашинян заявлял, что его правительство намерено инициировать принятие новой конституции, которая должна иметь "региональный характер".