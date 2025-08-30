КСИР раскрыл связанную с "Моссадом" шпионскую ячейку на северо-востоке Ирана

По информации иранского военного ведомства, в ходе ирано-израильского конфликта в июне задержанные передавали координаты критической инфраструктуры, а также информацию о высокопоставленных военнослужащих офицерам "Моссада"

ТЕГЕРАН, 30 августа. /ТАСС/. Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) раскрыли шпионскую ячейку израильской разведывательной службы "Моссад" в провинции Хорасан-Резави на северо-востоке страны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства .

"В ходе выверенных действий разведывательной организации подразделения КСИР провинции Хорасан-Резави при содействии аппарата судебной власти в провинции были раскрыты и задержаны восемь агентов, связанных с разведывательной службой сионистского режима (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС)", - приводит агентство Tasnim фрагмент заявления КСИР.

По информации иранского военного ведомства, в ходе ирано-израильского конфликта в июне 2025 года задержанные передавали координаты критической инфраструктуры, а также информацию о высокопоставленных иранских военнослужащих офицерам "Моссада". Сотрудники КСИР также обнаружили у членов ячейки компоненты для изготовления взрывных устройств и пусковых установок.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран согласились на перемирие. Режим прекращения огня вступил в силу 24 июня.

По информации иранских СМИ, с момента начала вооруженного конфликта с Израилем 13 июня правоохранительные органы Ирана задержали по меньшей мере 700 человек по подозрению в работе на израильские спецслужбы. Большинство задержанных обвинялись в запуске с иранской территории небольших дронов, изготовлении самодельных бомб и видеосъемке военных объектов с целью дальнейшей передачи информации израильским спецслужбам.