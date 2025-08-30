Telegraph опубликовала европейский план по гарантиям безопасности для Украины

Согласно плану, "украинские формирования будут защищать укрепленную границу на передовой, как это предусмотрено в любом мирном соглашении"

ЛОНДОН, 30 августа. /ТАСС/. Заключительные детали плана европейских стран по обеспечению гарантий безопасности Украины могут быть объявлены на этих выходных. Как сообщила британская газета The Daily Telegraph, речь идет о патрулировании воздушного пространства, обучении украинских военнослужащих и военной миссии в Черном море по завершении конфликта.

Издание указало, что благодаря брифингам с более чем десятком западных официальных лиц, журналистам удалось собрать наиболее полную на сегодняшний день версию того, как миссия стран Европы "может обеспечить соблюдение любого мирного соглашения". Отмечается, что "основная стратегия предотвращения войны в будущем заключается в продолжении восстановления пострадавших от боевых действий Вооруженных сил Украины, превращении их в основной инструмент сдерживания".

Согласно плану, "украинские формирования будут защищать укрепленную границу на передовой, как это предусмотрено в любом мирном соглашении". Как подчеркнула газета, европейские страны НАТО, в свою очередь, займутся перевооружением и подготовкой ВСУ. В частности, они продолжат предоставлять Киеву средства на покупку американских вооружений, включая зенитно-ракетные комплексы Patriot или ракетные системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, европейский план предполагает размещение на Украине сотрудников американских частных военных компаний, которые будут заниматься строительством фортификационных сооружений и новых баз и защищать интересы бизнеса США. По информации издания, глава Белого дома Дональд Трамп ведет переговоры по этой теме с европейскими лидерами. В Европе полагают, что размещение представителей американских ЧВК на Украине будет "сдерживающим фактором" для России.

Европейские войска

Газета добавила, что некоторые европейские страны также предложили идею создания демилитаризованной буферной зоны для разведения российских и украинских войск после конфликта, которую патрулировали бы миротворцы или наблюдатели из согласованных Москвой и Киевом стран. Однако издание подчеркнуло, что разногласия между сторонами делают данный вариант малореалистичным.

По сведениям The Daily Telegraph, Украина настаивает на размещении в этой зоне европейских военнослужащих, в то время как Россия предпочитает опцию с китайскими миротворцами. При этом европейские страны сами не хотят развертывать свои войска на линии фронта между ВСУ и ВС РФ, отметила газета.

Как сообщило издание, европейский контингент может быть размещен в глубине украинской территории и будет служить "третьей линией обороны на случай, если Россия решит вторгнуться". По информации газеты, если ранее речь шла о примерно 30 тыс. европейских военнослужащих, то теперь эта цифра значительно сократилась из-за нехватки ресурсов и опасений о том, что такой контингент может выглядеть "слишком мускулисто" в глазах России. The Daily Telegraph уточнила, что эти войска будут развернуты на период от 5 до 10 лет, "или до того, пока вовлеченные страны не убедятся в том, что ВСУ способны защитить себя сами".

Отмечается, что европейские страны прежде всего хотят перевести на Украину программы подготовки украинских военнослужащих. "Наиболее вероятным вариантом развертывания европейских сил станет отправка военных инструкторов на новые базы на западе Украины", - пишет газета. Она добавила, что в первую очередь речь идет о тренировочных миссиях Великобритании и Франции.

Бесполетная зона и военно-морская миссия

Кроме того, европейские страны ведут переговоры об установлении бесполетной зоны на Украине для возобновления коммерческих воздушных маршрутов. Согласно изданию, этот план будет реализован поэтапно начиная с западных регионов Украины. Возобновление авиасообщения считается ключевым элементом для привлечения инвестиций на Украину. В Европе также надеются, что это приведет к возвращению украинских беженцев на родину.

Европейский план предполагает и запуск военно-морской миссии в Черном море под руководством Турции, направленной на обеспечение коммерческих судоходных маршрутов на Украине. Эта миссия будет поддержана Болгарией и Румынией и позволит провести работы по разминированию акватории, добавила The Daily Telegraph.

Поддержка США

При этом, как указало издание, европейские страны при разработке плана исходят из того, что США продолжат предоставлять им свои средства сбора информации и разведки. Это важно с учетом нехватки у европейцев своих спутниковых систем, необходимых для соблюдения прекращения огня, подчеркнула газета.

По ее информации, в связи с отсутствием опыта координации крупных военных миссий европейские страны также ведут переговоры с США о привлечении одного из американских военачальников к контролю за развертыванием европейских сил в рамках мирного плана. Одним из кандидатов на эту роль называется верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич.

В то же время The Daily Telegraph подчеркнула, что большинство европейских стран в частном порядке высказывают опасения в связи с возможностью развертывания войск без серьезной поддержки со стороны США. Согласно изданию, европейская сторона все еще ожидает услышать от Вашингтона, как именно он готов помочь ее миссии. Отмечается, что основная просьба европейцев состоит в том, чтобы Трамп разместил американские истребители и ракетные системы в Польше и Румынии, которые могут быть задействованы "при первых признаках российской агрессии".