БЕРЛИН, 30 августа. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает, что никто, кроме главы правительства Германии, не сможет сплотить Евросоюз в вопросе конфликта на Украине.

"Если канцлер Германии не будет делать эту работу - обеспечивать сплоченность европейцев, заботиться как раз в таких вопросах - войны и мира - о том, чтобы на европейском уровне была сплоченность, если этого не будет делать германский канцлер, то больше этого не будет делать никто в Европе", - заявил он в Бонне на съезде отделения Христианско-демократического союза (ХДС) в Северном Рейне - Вестфалии.

"Если Германия сейчас будет готова взять на себя лидерство в Европе, если Европа будет держаться вместе, тогда у нас будет шанс на то, чтобы нас услышали. Тогда мы сможем продвигать собственные интересы", - считает он.

Одновременно Мерц утверждал, что якобы если бы Германия не объявила о готовности тратить 3,5% от ВВП на оборону и 1,5% на важную инфраструктуру и другие страны не последовали бы ее примеру, то саммит НАТО в Гааге, "возможно, был бы последним" для альянса в его прежнем виде. "Сейчас у нас новая НАТО, сейчас мы идем по новому пути в оборонной политике", - считает он.