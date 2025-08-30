Бывший государственный секретарь по делам Европы при МИД Франции обвинил европейских лидеров в раболепии перед американским президентом Дональдом Трампом

ПАРИЖ, 30 августа. /ТАСС/. Встречи на высоком уровне, которые президент США Дональд Трамп провел с российским коллегой Владимиром Путиным, а затем с лидерами ЕС, продемонстрировали Украину и европейцев в роли проигравших. Такое мнение выразил в статье для журнала Valeurs Actuelles бывший государственный секретарь по делам Европы при МИД Франции Пьер Лелуш.

В своей колонке под названием "Катастрофа Европы" он обвиняет европейских лидеров в раболепии перед Трампом во время встречи с ним в Вашингтоне вместе с Владимиром Зеленским. По его мнению, Европа решила поддерживать Украину в 2022 году, присоединившись к курсу прошлого президента США Джо Байдена, "не обдумав свои стратегические цели в этой необъявленной войне против России". "В итоге теперь Европа не сможет играть роль посредника или примирителя. Она не будет иметь места за столом переговоров и должна будет довольствоваться более чем неловким образом, который мы видели в Вашингтоне: лидеры с поникшими лицами, выстроившиеся в ряд, как раболепные просители перед всемогущим императором, восседающим за своим столом и не скупящимся на иронические замечания при представлении своих сегодняшних гостей", - констатировал он.

Бывший государственный секретарь отметил, что из-за своего необдуманного решения Европа идет на дно вместе с Украиной, которая больше не может победить в этом конфликте, "даже если ни один из [европейских лидеров] не имеет мужества признать это". "Украина оказалась на стороне проигравших: еще в феврале она не хотела слышать о передаче территорий (что, как мы помним, привело к изгнанию Зеленского из Белого дома), а теперь должна подумать о том, чтобы подчиниться, пытаясь обменять эти утраченные территории на максимально надежные гарантии безопасности со стороны европейцев и прежде всего американцев, которые очень враждебно относятся к этому вопросу", - пишет он.

На фоне этой встречи переговоры между лидерами России и США в Анкоридже утвердили эти две страны в роли победителей, считает автор колонки. В частности, вопреки попыткам изоляции президент РФ Владимир Путин получил теплый прием на территории страны, являющейся лидером западного мира. Кроме того, он "убедил Трампа отказаться от требования немедленного прекращения огня" и смог "избежать разрушительных санкций", которые грозился ввести американский лидер против стран - импортеров российской нефти. Вторым же победителем стал Трамп, который получил возможность скорее покончить с этим конфликтом, исходя из военных реалий на местах.

"Европейцам же придется заплатить за восстановление обрезанной и опустошенной Украины. Им придется обеспечивать ее безопасность, покупая у США оружие на десятки миллиардов долларов. И если все это закончится провалом, ответственность за это ляжет на них", - заключил Лелуш.