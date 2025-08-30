Bloomberg: в ЕС хотят отказаться от принципа единогласия при принятии решений

По информации издания, группа из примерно десяти стран подготовила и распространила среди стран - участниц ЕС документ с предложениями по изменению правил принятия определенных решений

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Ряд стран Евросоюза изучает возможность отказаться от принципа единогласия при принятии внешнеполитических решений и перейти на принцип квалифицированного большинства голосов. Как пишет агентство Bloomberg, это в том числе поможет ЕС обходить позицию Венгрии по Украине.

По информации издания, группа из примерно десяти стран подготовила и распространила среди стран - участниц ЕС документ с предложениями по изменению правил принятия определенных решений. Как отмечает Bloomberg, это позволит Евросоюзу действовать быстрее и лишит отдельные государства возможности блокировать меры, которые пользуются поддержкой большинства стран объединения.

Для перехода на принцип принятия решений большинством голосов Брюсселю необходимо получить согласие всех 27 стран, входящих в Евросоюз.

Как заявил ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, Будапешт не поддержит решение о военной операции Евросоюза на Украине, как и ни одно другое решение, которое будет препятствовать мирному урегулированию конфликта. В конце июня в интервью ТАСС Сийярто отметил, что многие европейские лидеры на словах выступают за мирное разрешение, однако на деле препятствуют усилиям в этом направлении и разжигают конфликт.