Axios: США считают, что несколько европейских лидеров мешают урегулированию на Украине

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Сотрудники вашингтонской администрации подозревают, что несколько лидеров европейских стран тайно препятствует усилиям по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Как отмечается в публикации, сотрудники Белого дома высокого ранга считают, что некоторые европейские лидеры публично поддерживают усилия президента [США] Дональда Трампа по прекращению войны на Украине, при этом тайно пытаясь свести на нет прогресс, который был негласно достигнут после саммита на Аляске. Как следует из материала, сотрудники Белого дома "теряют терпение" по отношению к европейским лидерам, которые, по их утверждению, подталкивают Украину к тому, чтобы она "добивалась нереалистичных территориальных уступок от России". По сведениям портала, помощники американского лидера считают, что в недостаточном прогрессе в урегулировании "следует винить европейских союзников [США], а не Трампа" или российскую сторону.

Вместе с тем в публикации отмечается, что США "призывают Европу ввести санкции против России, включающие полное прекращение закупок нефти и газа, и вторичные пошлины в отношении Индии и Китая".

"Европейцы не могут затягивать эту войну и закулисно поддерживать необоснованные ожидания, одновременно рассчитывая на то, что Америка будет нести на себе все расходы", - приводятся в материале слова сотрудника Белого дома. "Если Европа хочет эскалации этой войны, то это будет ее решение. Но она будет безнадежно добиваться поражения, упуская победу", - добавил он. По словам собеседника, "некоторые европейцы продолжают действовать так, будто живут в сказочном мире, игнорируя, что для танго нужны двое". В материале уточняется, что Белый дом поручил Минфину США "составить список санкций, которые Европа могла бы ввести против России".

По сведениям портала, Трамп также "серьезно рассматривает возможность устраниться от дипломатических усилий [по урегулированию], пока одна сторона или обе не продемонстрируют большую гибкость". "Мы будем сидеть и наблюдать. Пусть они еще повоюют, посмотрим, что будет", - отметил один из источников. Как следует из публикации, некоторые американские должностные лица "начали считать европейских лидеров главным препятствием" на пути урегулирования.

Саммит РФ и США

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча президента России Владимира Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.

Трамп 18 августа провел в Вашингтоне встречу с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран. Американский лидер также позвонил Путину. Как сообщил Ушаков, Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, рассматривалась в том числе идея повышения их уровня.