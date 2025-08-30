Венгрия выступила против направления на Украину военной миссии ЕС

Глава МИД республики Петер Сийярто отметил, что это было бы пересечением красной линии

БУДАПЕШТ, 30 августа. /ТАСС/. Венгрия не поддержит направление миссии Евросоюза на Украину для обучения и подготовки военнослужащих украинской армии. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, принимавший участие в неформальной встрече с коллегами из стран ЕС в Копенгагене.

"Венгрия не дает согласия на учебную миссию Европейского союза на Украине, потому что это было бы пересечением красной линии", - сказал глава МИД на встрече с венгерскими журналистами в столице Дании, которая транслировалась телеканалом М1. Правительство страны неоднократно заявляло, что выступает против отправки военных инструкторов из стран ЕС на Украину и выделения на эти цели средств сообщества.