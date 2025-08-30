Прабово Субианто должен был поучаствовать в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны

ТОКИО, 30 августа. /ТАСС/. Президент Индонезии Прабово Субианто принял решение отменить поездку в Китай, где он должен был принять участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным канцелярии индонезийского лидера, решение было принято "из-за внутренней ситуации в стране".

В Индонезии продолжаются акции протеста, начавшиеся с демонстраций профсоюзов, которые требовали повышения зарплат, прекращения массовых увольнений и проведения реформы налогообложения. 28 августа в ходе акций протеста в Джакарте погиб водитель такси после того, как его переехал полицейский автомобиль. Инцидент привел к резкому росту протестной активности в стране. Субианто 30 августа выразил соболезнования семье погибшего и пообещал оказать его родственникам поддержку. Индонезийский лидер также пообещал, что инцидент будет всесторонне и беспристрастно расследован.