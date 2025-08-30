В интернете ранее стали распространяться сообщения о том, что президент США в течение двух дней не появлялся на публике

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп был замечен около Белого дома 30 августа, что опровергает слухи о его якобы смерти. Об этом сообщил журнал Newsweek.

29 августа в интернете стали распространяться сообщения о том, что президент в течение двух дней не появлялся на публике. Журнал пишет, что хештег #whereistrump стал шестым по популярности в Х, а чат-бот на основе ИИ Grok зафиксировал более 1,3 млн случаев ознакомления пользователей с постами о предполагаемой смерти американского лидера.

Как передает Newsweek, утром 30 августа были сделаны фото того, как Трамп вместе со своей внучкой садится в машину у Белого дома, чтобы отправиться играть в гольф.