Йеменские повстанцы готовы продолжить противостояние с еврейским государством

ДУБАЙ, 30 августа. /ТАСС/. Подконтрольное йеменскому движению "Ансар Аллах" информационное агентство Saba распространило заявление министра обороны хуситов Мухаммеда Насера аль-Атефи, который считался главной целью израильского удара по Сане.

Текст заявления был опубликован вскоре после того, как движение подтвердило гибель главы сформированного хуситами правительства Ахмеда Галеба ар-Рахави. В нем говорится, что йеменские повстанцы готовы продолжить противостояние с Израилем. Других подтверждений того, что аль-Атефи выжил при израильском ударе, хуситы не приводят.