По данным газеты, еврейское государства отследило их перемещение с помощью мобильных телефонов сотрудников сил безопасности

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. ВС Израиля смогли ликвидировать некоторых иранских военных командиров и ученых-ядерщиков, отследив их перемещение с помощью мобильных телефонов сотрудников сил безопасности. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По их словам, разведывательный аппарат Ирана обнаружил "серьезную ошибку в системе безопасности" после сброса Израилем бомб на бункер в Тегеране, в котором находились высокопоставленные лица исламской республики, в том числе президент Масуд Пезешкиан. Израиль вычислил место встречи, взломав телефоны сопровождавших их телохранителей из-за "неосторожного использования" и размещения сообщений в социальных сетях.

Газета пишет, что впоследствии верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи распорядился принять масштабные меры безопасности, увеличить число телохранителей, а также не пользоваться мобильными телефонами и мессенджерами, в том числе WhatsApp, принадлежащий корпорации Meta (признана в РФ экстремистской). Отмечается, что власти республики "давно заподозрили", что Израиль таким образом отслеживает перемещение военных командиров и ученых, и сейчас охранники могут держать при себе только рации.

Израильские официальные лица также сообщили, что слежка за иранскими учеными-ядерщиками велась с конца 2022 года и возможность их убийства начала рассматриваться в октябре 2024 года. Однако Тель-Авив воздержался от операции, чтобы "избежать столкновения" с экс-президентом США Джо Байденом. При этом Израиль изучал досье всех известных ему ученых, которые, как утверждает NYT, "участвовали в иранском ядерном проекте", чтобы решить, кого из них "рекомендовать к убийству".

Израиль начал военную операцию против Ирана в ночь на 13 июня. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран согласились на перемирие. Режим прекращения огня вступил в силу 24 июня.