Арабский исламский министерский комитет по Газе подчеркнул необходимость поддержки ПНА и президента Махмуда Аббаса в продвижении правительственной программы реформ

АНКАРА, 30 августа. /ТАСС/. Арабский исламский комитет по Газе призвал Госдепартамент США пересмотреть вопрос, связанный с отказом в выдаче виз для делегации Палестины в преддверии сессии Генассамблеи ООН. Об этом говорится в заявлении комитета, созданного 11 ноября 2023 года с участием министров иностранных дел Египта, Индонезии, Катара, Нигерии, Палестины, Саудовской Аравии и Турции, а также глав Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС).

"Арабский исламский министерский комитет по Газе выражает глубокое сожаление в связи с решением Госдепартамента США не выдавать въездные визы делегации Государства Палестина, принимающей участие в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоится в Нью-Йорке в сентябре", - говорится в заявлении, обнародованном МИД Турции.

Комитет "призывает администрацию США пересмотреть и отменить это решение, подчеркивая важность соблюдения обязательств в рамках соглашения о штаб-квартире ООН, предоставления возможности для диалога и дипломатии, а также опоры на позитивные позиции Палестинской национальной администрации (ПНА) и ее твердую приверженность стратегическому выбору мира".

Участники комитета подчеркнули "необходимость поддержки ПНА и президента Махмуда Аббаса в продвижении правительственной программы реформ и выполнении в текущих сложных условиях беспрецедентной эскалации насилия против палестинского народа подтвержденных им перед мировыми лидерами обязательств о поддержке мира и противодействии насилию, экстремизму и терроризму". "Комитет предупреждает, что ослабление ПНА подорвет мирные усилия в условиях эскалации, распространения насилия и продолжения конфликта", - отмечается в заявлении.

29 августа Госдепартамент США отказал в выдаче виз членам Организации освобождения Палестины и должностным лицам Палестинской национальной администрации в преддверии очередной сессии ГА ООН.