По данным телерадиокомпании, выступавшие ораторы подчеркивали значение дружбы с Россией

БЕРЛИН, 31 августа. /ТАСС/. Около 1 тыс. человек собрала в Кёльне демонстрация против милитаризации Германии. Ее участники выступали в том числе за выстраивание добрых отношений между ФРГ и Россией, сообщила телерадиокомпания WDR.

Полицейские сначала блокировали шествие, поскольку многие демонстранты имели при себе флагштоки, что не было разрешено условиями проведения акции. Некоторые участники закрывали лица, что запрещено немецкими законами.

Как отметила WDR, выступавшие ораторы в своих речах выражали несогласие с наращиванием военного потенциала Германии и принятием законопроекта о новой модели военной службы в стране. Они требовали демилитаризации ФРГ и подчеркивали значение дружбы с Россией. Некоторые участники несли транспаранты и плакаты со следующими надписями: "Мы не будем умирать в ваших войнах", "Нет воинской обязанности". По оценке организаторов, акция собрала до 3 тыс. человек.

Телерадиокомпания обратила внимание на то, что многие из демонстрантов ранее были замечены на антивоенных акциях, прошедших под девизом "Разоружить Rheinmetall". Так, утром в среду они временно блокировали въезд в здание регионального кадрового центра Бундесвера в Кёльне.

Как сообщило агентство DPA, вечером между участниками шествия и полицией возникли "конфликты". По данным правоохранительных органов, имели место нападения на стражей порядка.