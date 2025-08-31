Каждый избиратель должен будет иметь при себе удостоверение личности, а также голосование будет доступно только по бумажным бюллетеням, отметил президент Соединенных Штатов

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен подписать исполнительный указ, предусматривающий принятие ряда мер по пресечению фальсификаций на выборах в стране. Об этом американский лидер заявил 30 августа в Truth Social.

"Удостоверения личности избирателей должны быть на каждых выборах. Никаких исключений! Я подпишу исполнительный указ относительно этого!!!" - отметил он.

"Также никакого голосования по почте, кроме как для тех, кто тяжело болен, или для находящихся далеко военных. Используйте только бумажные бюллетени!!!" - добавил Трамп.

Глава вашингтонской администрации ранее в этом месяце заявил, что намерен реформировать избирательную систему США и отказаться от голосования по почте. Он неоднократно подчеркивал, что этот метод уязвим для фальсификаций. Трамп также заострял внимание на том, что в целом ряде американских штатов у избирателей на выборах различного уровня на участках практически не проверяют документы.

Трамп и другие республиканцы после состоявшихся в ноябре 2020 года президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден, заявляли о систематических нарушениях при голосовании, в том числе связанных с отправкой бюллетеней по почте и применением машин для подсчета голосов. Они многократно обращались в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в некоторых штатах. Однако действия республиканцев не имели успеха, их иски были отклонены судами. На президентских выборах в ноябре 2024 года Трамп победил кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. Она являлась вице-президентом США в предыдущей вашингтонской администрации, которую возглавлял Байден.

Во многих американских штатах, где у власти республиканцы, в последние годы предпринимаются попытки ужесточить надзор при проведении голосования. Демократы обычно критикуют данные инициативы. Они обвиняют республиканцев в стремлении ради своих политических интересов затруднить процесс голосования.