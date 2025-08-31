Во Второй мировой войне "остается забытым фронт" на юге Китая, на котором воевали и американские летчики, напомнила газета

ГОНКОНГ, 31 августа. /ТАСС/. Власти КНР надеются на то, что празднование 80-й годовщины победы в войне сопротивления китайского народа японской агрессии и окончания Второй мировой войны может содействовать улучшению китайско-американских отношений. Такое мнение высказывает газета South China Morning Post.

Газета напоминает, что во Второй мировой войне "остается забытым фронт" на юге Китая, на котором воевали и американские летчики. Речь идет о подразделении "Летающие тигры" (официальное название Американская добровольческая группа, AVG), которое воевало на стороне сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975) против японских войск в 1941-1942 годах. В его состав входило около 100 пилотов, которые были набраны в США на добровольной основе.

На фоне беспрецедентной напряженности в отношениях с Вашингтоном Пекин все чаще акцентирует внимание на истории военного сотрудничества с США, стремясь улучшить ситуацию. Раньше в КНР "Летающих тигров" представляли как "воздушных пиратов", поскольку те воевали на стороне Гоминьдана, но сегодня в Китае американское подразделение часто называют "свидетельством веры в сотрудничество", несмотря на политические разногласия, отмечает издание. В Пекин на праздничные мероприятия приглашены потомки летчиков "Летающих тигров", указывает газета.

Как полагает эксперт Чжэн Ван из университета Сетон-Холл, памятные мероприятия, такие как предстоящий масштабный военный парад в Пекине, могут создавать "моменты объединения". По его словам, память об "общих жертвах Второй мировой войны" связывает народы КНР и США.

Китай готовится торжественно отметить 80-ю годовщину победы. 3 сентября в Пекине состоится масштабный парад, на котором КНР представит военную технику национального производства, находящуюся на вооружении армии страны. На церемонии будут присутствовать лидеры ряда стран, включая президента РФ Владимира Путина. На памятные мероприятия также приглашены 50 представителей или членов семей тех, кто внес вклад в борьбу Китая во Второй мировой войне, в том числе из России, США, Великобритании, Франции и Канады.