Пентагон совершенствует технологии беспилотников-перехватчиков

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Заявление министра обороны США Пита Хегсета о создании рабочей группы по противодействию беспилотникам обусловлено новыми угрозами. Такое мнение ТАСС высказал эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов.

"Удешевление подсистем, используемых в беспилотных системах, позволило радикально снизить стоимость самих дронов, сделав из них дешевый вариант высокоточного оружия. Столкнувшись с этими новыми угрозами, Пентагон активизировал усилия как в плане создания собственных малоразмерных БПЛА, FPV-дронов и беспилотников-камикадзе, так и в плане проработки вариантов защиты от БПЛА", - сказал Федутинов.

Эксперт добавил, что Вооруженные силы США, участвовавшие в конфликтах последних десятилетий, действовали в условиях своего тотального технического и технологического доминирования над противниками. "Беспилотные системы в те годы были уделом узкого круга технологически развитых стран, и американским военным стратегам, вероятно, представлялось, что эта ситуация будет продолжаться еще долгие годы", - отметил Федутинов.

Специалист подчеркнул, что в настоящее время усилия Пентагона направлены не только на совершенствование традиционных комплексов противовоздушной обороны, "но и в направлениях создания их более дешевых аналогов, изучения возможностей применения беспилотных аппаратов для поражения дронов противника, развития средств радиоэлектронной борьбы, а также ускорения разработки систем высокоэнергетического оружия".

По словам Федутинова, в качестве примеров можно отметить проработку США использования беспилотников-перехватчиков, способных поражать дроны противника. "Первый подобный перехват БПЛА был осуществлен в США в этом августе в ходе учений, проведенных армией США совместно с Центром вооружений Командования по развитию боевых возможностей (DEVCOM)", - сказал эксперт в области беспилотной авиации.

Он добавил, что также в последние годы армия США нарастила темп работы по созданию мобильных лазерных систем борьбы с беспилотниками в рамках программы Multi-Mission High Energy Laser. "Рассматриваются варианты размещения лазерных систем мощностью до 50 кВт на различных платформах", - уточнил Федутинов.