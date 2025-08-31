Издание отмечает, что организация является новой моделью международных отношений

ПЕКИН, 31 августа. /ТАСС/. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) имеет потенциал для формирования справедливого многополярного миропорядка с равноправной системой глобального управления. Об этом говорится в комментарии агентства Xinhua в преддверии крупнейшего саммита ШОС в Тяньцзине.

"На фоне нестабильной и меняющейся международной обстановки, где сохраняются политика силы и региональные конфликты, ШОС, как ключевая платформа для единства и сотрудничества стран глобального Юга, занимает выгодное положение для продвижения более равноправного, упорядоченного и многополярного мира, а также построения более справедливой и равноправной системы глобального управления", - отмечает Xinhua. ШОС уделяет особое внимание партнерству и диалогу, она является новой моделью международных отношений, а не конфронтационным альянсом, пишет агентство.

Политическое взаимное доверие между государствами-членами продолжает укрепляться, а сотрудничество в различных областях приносит плодотворные результаты, ШОС становится более зрелой, сильной и динамичной организацией, что делает ее важной и конструктивной силой в региональных и международных делах, подчеркивает агентство.

Сотрудничество в области безопасности всегда было приоритетным направлением для ШОС, которая стала оплотом стабильности и катализатором развития в евразийском регионе, отмечает Xinhua. Страны - участницы организации достигли значительного прогресса в сотрудничестве в экономике, торговле и инвестициях. Товарооборот между Китаем и другими государствами - членами ШОС, государствами-наблюдателями и партнерами по диалогу достиг рекордного уровня в $890 млрд в 2024 году. Помимо традиционных областей, бурно развивается сотрудничество в области зеленой энергетики и цифровой экономики, указывает агентство.

Китай всегда отдавал приоритет ШОС в своей добрососедской дипломатии, выступал за укрепление организации, а также построение более тесного сообщества ШОС с единой судьбой, говорится в комментарии.

О саммите ШОС

31 августа в китайском Тяньцзине начинает работу саммит ШОС с участием президента России Владимира Путина и руководителей более чем 20 государств. По словам помощника министра иностранных дел КНР Лю Биня, это будет самый масштабный форум объединения за всю историю его существования. Помимо лидеров государств - членов ШОС и ряда других стран, в саммите примут участие руководители 10 международных организаций, в том числе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, генсек СНГ Сергей Лебедев, генсек Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Као Ким Хорн.

В ходе форума запланировано подписание Тяньцзиньской декларации. Лидерам стран-участниц также предстоит утвердить Стратегию развития ШОС до 2035 года, где будут изложены ключевые цели сотрудничества. Кроме того, ожидаются заявления по случаю 80-летия ООН и победы в мировой антифашистской войне.