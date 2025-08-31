Поставка включает в себя продукты питания, удобрения, семена и товары для животноводства

ГАВАНА, 31 августа. /ТАСС/. Судно "Мануэль Гуаль" прибыло в субботу на Кубу из Венесуэлы с большим грузом продовольствия и других товаров, обеспеченным Боливарианским альянсом народов Америки (АЛБА).

Как отмечается в сообщении МИД Кубы, размещенном на его сайте, в кубинском порту Мариэль, расположенном в особой экономической зоне, корабль, "доставивший значительный безвозмездный груз продовольствия и других товаров", встречала делегация во главе с премьер-министром карибской республики Мануэлем Марреро.

Посол Венесуэлы на Кубе Орландо Манейро, также присутствующий на церемонии передачи груза, отметил, что заход корабля "Мануэль Гуаль" представляет собой "новый этап в региональном морском транспортном сообщении [стран регионального объединения АЛБА], направленный на укрепление торговых обменов, продвижение продовольственного суверенитета и увеличение производства". Это прибытие также "открывает новую главу в истории единства" народов Венесуэлы и Кубы, отметил посол. Его слова приводятся в сообщении кубинского МИД.

Как сообщил портал Cuba si, корабль привез на Кубу более шести тыс. тонн груза, в который входят продукты питания и товары для животноводства, удобрения и семена. Эта акция направлена на повышение благосостояния населения Кубы.

В сообщении напоминается также, что во время одного из недавних саммитов группы АЛБА его участниками была поставлена задача разработки и внедрения регионального решения в области морских перевозок, которое будет способствовать продуктивному и устойчивому развитию стран - членов объединения. Прибытие корабля, таким образом, "отражает приверженность и политическую волю государств АЛБА, основанные на принципах справедливости и сопротивления империализму", приводит Cuba si слова посла Венесуэлы на Кубе.

В региональное объединение стран Латинской Америки и Карибского бассейна АЛБА, образованное в 2004 году, входят Антигуа и Барбуда, Боливия, Венесуэла, Гренада, Доминика, Куба, Никарагуа, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис и Сент-Люсия.