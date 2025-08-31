Русский язык в закреплен в Конституции страны в качестве языка межнационального общения

ДУШАНБЕ, 31 августа. /ТАСС/. Таджикистан планирует направить 30 педагогов из всех регионов республики в Россию для прохождения курсов повышения квалификации. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-центра Министерства образования и науки республики Хуршед Давлатализода.

"В октябре этого года для прохождения курсов повышения квалификации планируется отправка 30 преподавателей со всего Таджикистана в Российскую Федерацию", - сообщил он. Давлатализода уточнил, что по состоянию на 27 августа 234 сотрудника системы образования - педагоги и студенты старших курсов педагогического профиля - прошли курсы повышения квалификации по русскому языку как внутри государства, так и на территории России.

В январе этого года министр образования и науки Таджикистана Рахим Саидзода в ходе пресс-конференции отметил, что согласно подписанному по линии Института повышения квалификации работников сферы образования Таджикистана документу в 2025 году более 500 учителей будут направлены в РФ для изучения русского языка. Он также сообщил, что в стране в рамках проекта "Русский учитель за рубежом" работают более 120 преподавателей.

Русский язык в Таджикистане закреплен в Конституции в качестве языка межнационального общения. В школах с обучением на таджикском языке русский является обязательным предметом для изучения. Госпрограмма по совершенствованию преподавания русского и английского языков до 2030 года была принята в 2019 году. Это уже вторая программа в стране, первая госпрограмма была рассчитана на 2015-2020 гг.

Международный гуманитарный проект "Российский учитель за рубежом" реализуется Министерством просвещения РФ совместно с национальными профильными ведомствами стран-партнеров, в том числе в Таджикистане. До 2023 года в школах Таджикистана было 47 учителей из России.