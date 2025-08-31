Президент Белоруссии отметил, что организация уверенно становится дипломатическим игроком глобального уровня

МИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) за время своего существования сформировала особенную модель региональной безопасности. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью агентству Xinhua.

"За 20 с лишним лет ШОС сформировала уникальную модель региональной безопасности и развития на основе многостороннего сотрудничества. Организация доказала, что вопросы безопасности можно решать не за счет конфронтации, а через совместные меры - обмен разведывательными данными, проведение учений, выстраивание доверия между государствами. Благодаря этому удалось предотвратить сотни террористических актов и создать систему, которая стабилизирует Евразию", - приводит текст интервью пресс-служба главы государства.

Лукашенко отметил, что ШОС уверенно становится дипломатическим игроком глобального уровня. "Организация предлагает новый подход к международным отношениям, отличный от западных моделей гегемонии. Благодаря "шанхайскому духу" обеспечиваются равноправное сотрудничество и поиск компромиссов. ШОС интегрирует инициативу "Один пояс - один путь", формирует принципы цифрового управления и создает диалоговые платформы для развивающихся стран", - сказал он.

Лукашенко накануне прибыл в Тяньцзинь в КНР, где пройдет саммит ШОС. В воскресенье он провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. "Лично я уже пришел к тому, что и в политическом устройстве государства мы должны у вас что-то перенять. Когда-то Советский Союз и Китай очень дружно выстраивали ту модель, которую вы сейчас не потеряли, которая у вас действует при организации и руководстве КНР. Мы, к сожалению, многое утратили. И сегодня уже тот, кто над этим думает серьезно, понимает, что мы очень многое потеряли", - признал президент Белоруссии.

В свою очередь Си Цзиньпин во время переговоров предложил в сотрудничестве с Белоруссией сосредоточиться на развитии производительных сил нового качества. "Сегодня, когда в мире происходят глубочайшие перемены, человечество вновь находится на перепутье. Мы готовы с нашими белорусскими партнерами вместе выполнять миссию времени, претворять в жизнь подлинную многосторонность ради мира, развития, сотрудничества и всеобщего выигрыша во всем мире", - сказал он.

Председатель КНР отметил, что в Китае в эти дни пройдет не только саммит ШОС, но и юбилейные торжества, посвященные 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. "В годы войны китайский и белорусский народы сражались плечом к плечу, внесли весомый исторический вклад в разгром милитаризма и фашизма, скрепив между собой нерушимую дружбу", - подчеркнул Си Цзиньпин.