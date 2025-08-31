Белорусский лидер подчеркнул, что республика и в дальнейшем готова плотно работать с китайской стороной по нескольким ключевым направлениям

МИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Сотрудничество Белоруссии и Китая со временем будет только укрепляться. Уверенность в этом выразил белорусский лидер Александр Лукашенко.

"Я абсолютно убежден: белорусско-китайское сотрудничество будет только укрепляться. Мы вместе воплощаем в жизнь масштабные проекты, поддерживаем друг друга на международной арене. Вот это и есть подлинная дипломатия XXI века", - сказал он в интервью агентству Xinhua.

Глава государства находится в Китае, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). "С нынешним визитом я связываю самые позитивные ожидания. Во-первых, прошел ровно год, как Беларусь присоединилась к "шанхайской семье". Сейчас не только Китай подводит итоги своего председательства в организации, но и Беларусь дает оценку первого года своей работы в статусе члена ШОС. Оценивают нас и все страны-участницы, которые поверили в искренние намерения Республики Беларусь работать на благо организации, во имя безопасного и устойчивого развития евразийского пространства", - пояснил Лукашенко.

Во-вторых, по его словам, этот визит предоставляет еще одну возможность для углубления стратегического партнерства между Минском и Пекином. "Это будет новый импульс для белорусско-китайского сотрудничества в торгово-экономической сфере, активизации совместных проектов в области науки, технологий, промышленной кооперации. Возможно, нам удастся запустить новые направления. Также не сомневаюсь, что визит станет очередным подтверждением всепогодной дружбы и стратегического партнерства между Беларусью и Китаем", - отметил он.

Президент подчеркнул, что Белоруссия и в дальнейшем готова плотно работать с китайской стороной по нескольким ключевым направлениям. В частности, речь идет об углублении симбиоза национальных стратегий развития, наращивании взаимодействия в областях цифровой экономики, логистики, высоких технологий, а также поиске новых путей для расширения торгово-экономической интеграции.

Лукашенко также поделился мнением о перспективах развития Глобального Юга. "Сегодня страны Азии, Африки и Латинской Америки выходят из тени колониального прошлого и все решительнее заявляют о себе на мировой арене. Они больше не хотят быть только поставщиками сырья и дешевых товаров, а стремятся играть значимую роль в мировой экономике. И это правильно. Их влияние растет на глазах: экономический рост многих стран Глобального Юга уже опережает развитые государства Севера, торговые и финансовые центры постепенно смещаются в Азию, - указал он.- Уверен, что будущее развитых стран во многом будет зависеть от того, как быстро они смогут признать новую реальность, перестанут жить по старым догмам и научатся выстраивать равноправные, взаимоуважительные отношения с Глобальным Югом".