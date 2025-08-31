Президент Белоруссии отметил, что республика в дальнейшем рассчитывает на продолжение плодотворного взаимодействия с Китаем как одним из бесспорных лидеров глобального Юга и всего мира

МИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Белоруссия является активным участником формирования нового мирового порядка. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Беларусь, разделяя принципы и взгляды глобального большинства, считает себя его составной частью и активно участвует в формировании нового мирового порядка. Мы вошли в состав ШОС и стали партнером БРИКС с конкретными предложениями, которые уже работают и приносят результат. Мы пришли не с пустыми руками, а с четкой повесткой, с перспективными проектами в сферах энергетики, транспорта, логистики, финансов, промышленной кооперации, продовольственной безопасности, торговли и технологий", - сказал он в интервью агентству Xinhua.

По словам главы государства, Минск в дальнейшем рассчитывает на продолжение плодотворного взаимодействия с Китаем как одним из бесспорных лидеров глобального Юга и всего мира. "Страны глобального Юга действуют самостоятельно исходя из своих интересов. Они отказываются от автоматического повторения чужих решений, настаивают на мирном урегулировании конфликтов, равноправии и открытости в экономике, выступают за участие всех стран в решении глобальных проблем, в том числе климатических. Эта сила уже влияет на мировой порядок, и ее роль будет только возрастать. Это новый центр силы", - полагает белорусский лидер, который находится в Китае с визитом и примет участие в саммите ШОС.

Он также заявил о необходимости совместно защищать общую историческую память в ситуации, когда некоторые силы на международной арене пытаются исказить правду. "Великая война сопротивления китайского народа стала не только неотъемлемой частью национальной истории, но и важнейшей главой мировой антифашистской борьбы. Именно Китай оказался главным полем боя на Востоке и заплатил непомерно дорогую цену в этой чудовищной войне. Китай и Беларусь понесли огромные потери в борьбе с фашизмом и милитаризмом. Погибли десятки миллионов человек, многие города и села были стерты с лица земли. В нашей стране жертвой войны стал каждый третий", - отметил президент.

Лукашенко подчеркнул, что в нынешней крайне непростой международной обстановке необходимо "во весь голос говорить о героизме наших народов и о запредельно дорогой цене свободы". "Иначе все может повториться", - пояснил глава государства.