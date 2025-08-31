Lebanon 24: самолеты Израиля совершили восемь налетов на объекты "Хезболлах"

По данным новостного портала, повреждено дорожное покрытие на участке южного шоссе Кфар-Тибнит - Хардали

БЕЙРУТ, 31 августа. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС совершили утром не менее восьми налетов на военные объекты шиитской милиции "Хезболлах" на юге Ливана, сообщил новостной портал Lebanon 24. По его сведениям, бомбардировкам подвергся район Али-Тахер в окрестностях города Набатия, где расположен подземный командный пункт шиитских отрядов.

В результате атаки повреждено дорожное покрытие на участке южного шоссе Кфар-Тибнит - Хардали.

Сведения об авиаударах поступили из населенных пунктов Араб-эс-Салим, Арнун, Яхмур-эш-Шкиф, Хаббуш, а также из гористой местности Джебель-Рейхан и Иклим-эт-Туфах, где находятся подземные укрытия и склады боеприпасов шиитских отрядов. О последствиях ударов сведения не поступило.