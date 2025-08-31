Концерн рассчитывает производить на новом предприятии 350 тыс. снарядов в год

БЕРЛИН, 31 августа. /ТАСС/. Германский оборонный концерн Rheinmetall намерен поставлять ежегодно на Украину 100-200 тыс. снарядов со своего нового завода в населенном пункте Унтерлюс (федеральная земля Нижняя Саксония). Как сообщил глава компании Армин Паппергер, в текущем году на Украину будут направлены первые 25 тыс. снарядов с нового завода.

"Первые 25 тыс. снарядов с этого завода в текущем году отправятся в Украину", - сказал Паппергер в интервью медиагруппе Deutsche Welle (DW, признана в РФ СМИ-иноагентом). По его словам, концерн рассчитывает производить на новом предприятии 350 тыс. снарядов в год. "В следующем году мы сможем произвести 150 тыс. и более. А затем - поскольку у нас есть кривая наращивания мощностей - мы вырастем до 350 тыс. Это для Германии и для Украины", - утверждал он. "Поэтому я думаю, что в следующем году мы сможем поставить минимум 100 тыс., а затем, возможно, 200 тыс. на Украину. Остальное предназначено для других партнеров", - заявил глава Rheinmetall.

Коснувшись строительства запланированного аналогичного предприятия на Украине, он сказал, что там "завода по-прежнему нет", "гражданская часть не готова". Паппергер также подтвердил, что у концерна есть планы инвестировать в производство дронов на Украине. "Мы рассматриваем это, абсолютно верно", - сказал он. В то же время, по его словам, Rheinmetall не заинтересован в "очень маленьких квадрокоптерах и прочем". "Нас интересуют технологии, более крупные дроны. Если будут возможности, мы это сделаем", - утверждал он.

Rheinmetall открыл новый завод по производству артиллерийских снарядов в Унтерлюсе. Компания намерена к 2027 году достичь на своих предприятиях годового объема производства в 1,5 млн снарядов, что примерно вдвое превышает текущий уровень. Rheinmetall инвестировала около €500 млн в завод в Унтерлюсе и завод по производству ракетных двигателей, который откроется в следующем году.

Rheinmetall - крупнейшая оборонная компания Германии. Она извлекает большую выгоду из конфликта на Украине. Концерн также поставляет военную технику, включая танки и боеприпасы, Киеву и строит на Украине завод по производству боеприпасов.