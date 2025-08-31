По словам премьер-министра Израиля, факт ликвидации "пресс-секретаря" движения пока достоверно не подтвержден

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 августа. /ТАСС/. Израильские военные попытались устранить в секторе Газа официального представителя военного крыла радикального движения ХАМАС Абу Убейду. Об этом сообщил на еженедельном заседании правительства премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"В ходе <...> совместной операции Служба общей безопасности и Армия обороны Израиля атаковали "пресс-секретаря" ХАМАС, представителя этой злодейской организации Абу Убейду", - сказал Нетаньяху, слова которого распространила канцелярия главы правительства.

Он отметил, что факт ликвидации Абу Убейды пока достоверно не подтвержден. "Мы до сих пор не знаем окончательного результата, надеюсь, его больше нет с нами, но я заметил, что со стороны ХАМАС нет никого, кто мог бы прокомментировать этот вопрос. Так что ближайшие часы и дни, несомненно, скажут то, что они скажут", - добавил израильский премьер.