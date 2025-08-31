Канцлер Германии отметил, что рассматриваются в первую очередь так называемые гарантии безопасности для Киева "на случай установления перемирия"

БЕРЛИН, 31 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что никто на Западе в настоящий момент не обсуждает возможную отправку наземных войск на Украину.

"Никто не говорит о наземных войсках на Украине в настоящий момент", - сказал глава правительства ФРГ в интервью телеканалу ZDF. "Я присутствую на всех этих переговорах, и я знаю, о чем мы говорим", - добавил он в ответ на замечание ведущей о том, что эту тему якобы обсуждают британцы и французы. По его словам, сейчас обсуждаются в первую очередь так называемые гарантии безопасности для Киева и они направлены прежде всего на оказание поддержки ВСУ.

"Мы говорим о том, что пытаемся сформулировать гарантии безопасности на случай установления перемирия. И приоритетом номер один является поддержка украинской армии, чтобы она могла защищать эту страну на долгосрочную перспективу", - утверждал Мерц. Он подчеркнул, что "это абсолютный приоритет". "И это мы начнем уже сейчас", - сказал канцлер.

По его словам, "многие вещи могут быть сделаны лишь тогда, когда будет установлено перемирие". "Это предусматривает заключение соглашения с Россией, и это соглашение, конечно, будет содержать условия обеих сторон. С нашей стороны условие заключается в том, что Украина должна на долгосрочную перспективу сохранить свою самостоятельность, получить право выбора альянсов и свободу", - заявил Мерц. "Над этим мы работаем", - отметил он, повторив еще раз, что "никто не говорит о наземных войсках на Украине в настоящий момент".

Канцлер уточнил, что мандат Бундестага, о котором он упоминал, затрагивая эту тему, требуется всегда, когда речь заходит о любой миссии Бундесвера за рубежом. "Даже если бы мы решили лишь защищать воздушное пространство над Украиной, нам потребовался бы для этого мандат Бундестага, это совершенно понятно", - сказал Мерц.

Отвечая на вопрос, надеется ли он на достижение перемирия в 2026 году, канцлер сказал: "Я не теряю надежды на то, что мы его сможем добиться, но я также не питаю никаких иллюзий".

К дискуссии

Газета Bild со ссылкой на правительственные источники 31 августа сообщила, что власти ФРГ сняли с повестки обсуждение вопроса о возможной отправке на Украину военных Бундесвера для контроля над соблюдением перемирия в случае его установления. И даже если между Россией и Украиной будет заключено соглашение, ФРГ готова помогать Киеву лишь деньгами, отметило издание. По информации его источников, Берлин делает ставку на оказание поддержки ВСУ. Конкретно власти Германии готовы взять на себя выплаты жалованья украинским военным.

Ранее Мерц не исключал возможности отправки военных Бундесвера на Украину и обещал обсудить этот вопрос в правящей коалиции. Он даже говорил о необходимости получения соответствующего мандата Бундестага.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что вопрос гарантий безопасности вокруг украинского урегулирования должен решаться "консенсусом, учитывающим базовые интересы России". Он также подчеркивал, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для России будет неприемлемым.