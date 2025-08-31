Пашинян на полях ШОС побеседовал с Алиевым и Эрдоганом

В общении также приняли участие жены президентов Азербайджана и Турции

ТЯНЬЦЗИНЬ, 31 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине побеседовал с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Соответствующие фотографии в соцсетях опубликовала жена армянского премьера Анна Акопян.

В общении также приняли участие жены Алиева и Эрдогана.

Правительство Армении пока официально не сообщило о контактах Пашиняна с лидерами Турции и Азербайджана.