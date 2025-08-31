Абдель Малик аль-Хуси прокомментировал израильскую операцию, в ходе которой были убиты члены правительства хуситов

ДУБАЙ, 31 августа. /ТАСС/. Лидер йеменского движения "Ансар Аллах" Абдель Малик аль-Хуси пригрозил усилить атаки на Израиль после того, как глава сформированного хуситами правительства Ахмед Галеб ар-Рахави погиб при израильском ударе по Сане.

"Наш военный курс в отношении израильского противника остается последовательным и устойчивым. Ракетные удары, атаки беспилотниками и морская блокада будут усиливаться", - сказал лидер движения, комментируя израильскую операцию, в ходе которой были убиты члены правительства хуситов. Его выступление транслировал принадлежащий повстанцам телеканал Al Masirah.