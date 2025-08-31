В Париже пройдет встреча премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, генсека НАТО Марка Рютте и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен

ЛОНДОН, 31 августа. /ТАСС/. Лидеры ведущих европейских стран, руководители НАТО и Еврокомиссии соберутся в Париже 4 сентября для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Согласно ее информации, по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона на следующей неделе в Париже пройдет встреча премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, генсека НАТО Марка Рютте и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Они продолжат обсуждение гарантий безопасности Украины.