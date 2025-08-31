Решение было принято единогласно

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 августа. /ТАСС/. Израильское правительство единогласно утвердило назначение Одеда Йосефа послом Израиля в России. Об этом сообщила пресс-служба МИД еврейского государства.

В заявлении отмечается, что кандидатура нового посла была утверждена по представлению главы МИД Израиля Гидеона Саара.

В министерстве напомнили, что Йосеф занимает должность заместителя генерального директора и руководителя департамента Ближнего Востока МИД Израиля. Ранее он был послом Израиля в Кении. За время своей дипломатической службы Йосеф также работал в представительствах Израиля в Москве, Вашингтоне и Сингапуре.

О решении назначить Йосефа новым послом в России МИД Израиля объявил 19 августа. Тогда его кандидатура была одобрена комиссией по назначениям глав диппредставительств израильского внешнеполитического ведомства, после чего должна была пройти утверждение на уровне правительства.

21 июля стало известно, что посол Израиля в Москве Симона Гальперин планирует досрочно завершить свою миссию в октябре. В посольстве тогда уточнили ТАСС, что завершение миссии Гальперин связано с новым назначением. Она возглавит европейский департамент МИД Израиля и будет заместителем генерального директора дипведомства. Гальперин занимает должность посла Израиля в РФ с ноября 2024 года.