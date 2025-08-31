The Times: королеву Великобритании в юности пытались изнасиловать

Жена короля Карла III Камилла рассказала, что для спасения сняла туфлю и ударила нападавшего "каблуком по мошонке", сообщила газета

ЛОНДОН, 1 сентября. /ТАСС/. Супруга короля Великобритании Камилла в юности чуть не стала жертвой сексуального насилия. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на выдержки из книги "Власть и дворец" журналиста Валентайна Лоу.

Автор отметил, что об инциденте ему рассказал бывший директор по коммуникациям мэрии Лондона Гуто Харри, который в свою очередь узнал о нем от Бориса Джонсона в бытность его работы на посту столичного градоначальника. По словам Харри, тогда еще герцогиня Корнуолльская Камилла поведала Джонсону эту историю в конце 2008 года на аудиенции в своей лондонской резиденции Кларенс-хаус.

"Борис [после этой встречи] был от нее в полном восторге, - сказал Харри. - Они явно хорошо ладили. Он буквально кричал о том, как сильно восхищается ею и как она ему нравится. Но у них состоялся серьезный разговор о том, как она еще школьницей стала жертвой попытки сексуального насилия. Она ехала в поезде до [лондонского вокзала] Паддингтон, ей было 16-17 лет <...>". Какой-то парень позволил себе лишнее.

Как пояснил Харри, мэр естественно спросил, что случилось дальше, на что герцогиня ответила так: "Я сделала то, чему меня учила моя мама. Я сняла туфлю и ударила его каблуком по мошонке". Харри добавил, что Камилла "сохранила достаточное хладнокровие, чтобы после приезда на [вокзал] Паддингтон выскочить из поезда", найти сотрудника правоохранительных органов и указать ему на нападавшего, который был задержан на месте.

Как указывается в публикации, результатом аудиенции стало решение мэра открыть в Лондоне три центра помощи жертвам насилия. "Два из них официально открыла она (Камилла - прим. ТАСС). Никто не спрашивал, откуда взялся этот интерес и такая приверженность. Но все отсылало к тому [инциденту]", - сказал Харри.