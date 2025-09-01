Ким Чен Ын посетил новый цех по производству ракет

Председатель государственных дел КНДР предметно ознакомился с "новой системой поточного автоматизированного производства ракет" и выразил по этому поводу удовлетворение, отмечается в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи

СЕУЛ, 1 сентября. /ТАСС/. Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын посетил на военном заводе новую автоматизированную производственную линию, которая выпускает ракетное вооружение. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его данным, Ким Чен Ын посетил завод 31 августа. Он предметно ознакомился с "новой системой поточного автоматизированного производства ракет" и выразил по этому поводу удовлетворение, отмечается в сообщении.

Лидер КНДР указал, что завод выполнил задачу по расширению производственных мощностей по выпуску ракетного вооружения, которая была поставлена на VIII съезде Трудовой партии Кореи, до последнего года нынешней пятилетки, в соответствии со спросом со стороны ракетных сил. "Этот результат будет назван ключевым, стратегическим успехом, который военная промышленность достигла при выполнении плана по развитию обороноспособности за отчетный период", - сказал Ким Чен Ын.

Председатель государственных дел КНДР подчеркнул, что теперь нужно готовиться к целям, которые будут выдвинуты на IX съезде партии. Ким Чен Ын также одобрил три новых долгосрочных плана по расширению производственных мощностей в сфере ракетного вооружения, сообщает ЦТАК.