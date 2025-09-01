Генеральный секретарь Исследовательского центра ШОС при Китайской академии общественных наук обратил внимание на потенциал для углубления промышленного сотрудничества между странами на пространстве объединения

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) предложил новую модель для глобализации и устойчивого развития. Такую точку зрения высказал заместитель генерального секретаря Исследовательского центра ШОС при Китайской академии общественных наук Ян Цзинь.

"Поскольку большинство членов ШОС относятся к развивающимся странам и по-прежнему сталкиваются с проблемами в области экономического развития, солидарность и взаимная взаимодополняемость могут способствовать продвижению сотрудничества в таких новых областях, как цифровая экономика, зеленый рост и устойчивое развитие", - приводит мнение эксперта газета Global Times.

Как уточнил Ян Цзинь, саммит объединения, проходящий в городе Тяньцзинь (Северный Китай), в очередной раз подчеркнул важность "шанхайского духа", предложил "новую модель и парадигму" для глобализации. Китайский эксперт обратил внимание на потенциал для углубления промышленного сотрудничества между странами на пространстве объединения.

"ШОС решает проблемы развития посредством сотрудничества и координации, содействуя взаимной помощи и взаимодополняемости для достижения общего прогресса, - подчеркнул он. - Этот подход основан на партнерстве, а не на конфронтации, что резко контрастирует с менталитетом "нулевой суммы" (весь выигрыш достается одной стороне, другая все проигрывает - прим. ТАСС) и мышлением холодной войны отдельных государств".

В этом году саммит ШОС проходит в Тяньцзине 31 августа - 1 сентября. В нем принимают участие президент РФ Владимир Путин, лидеры более чем 20 государств, руководители 10 международных организаций.