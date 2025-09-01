Южная Корея прекратила вещание еще одной радиопрограммы на КНДР

Программа "Голос свободы" вела пропаганду для жителей Северной Кореи

СЕУЛ, 1 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны Республики Корея прекратило вещание пропагандистской радиопрограммы "Голос свободы", предназначенной для жителей КНДР. Об этом сообщило агентство Yonhap.

"Министерство обороны прекратило работу программы "Голос свободы" в качестве меры по снижению военной напряженности между Югом и Севером", - заявили в Сеуле. Эта радиостанция транслировала южнокорейскую популярную музыку и новости.

Работа программы была приостановлена впервые за 15 лет. Она возобновлялась после инцидента с затоплением корвета "Чхонан" в 2010 году.

В июле 2025 года вещание ряда пропагандистских радиостанций, предназначенных для жителей КНДР, прекратила Национальная разведывательная служба Республики Корея. Речь идет о станциях "Голос народа", "Эхо надежды" и "Радио реформ". В начале августа военные Южной Кореи демонтировали громкоговорители на границе, которые ретранслировали пропагандистские материалы.

В июне к власти в Республике Корея пришел президент Ли Чжэ Мён, который выступает за диалог с КНДР. В частности, он заявлял о готовности с уважением относиться к политической системе в народно-демократической республике.