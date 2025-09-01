Предыдущий месячный рекорд после пандемии составил 4,47 млн человек, сообщил член законодательного совета мегаполиса Перри Йиу

ГОНКОНГ, 1 сентября. /ТАСС/. Число туристов, посетивших в августе специальный административный район КНР Гонконг (Сянган) достигло 5 млн. Об этом сообщил член законодательного совета мегаполиса Перри Йиу (Яо Байлян).

По его информации, предыдущий месячный рекорд числа гостей в период после пандемии коронавируса был поставлен в январе 2025 года и составлял 4,47 млн. "Предварительные данные за август показывают, безусловно, самое высокое число въехавших туристов за один месяц с момента начала пандемии", - приводит слова Перри Йиу газета South China Morning Post. По предварительным оценкам, данный показатель в августе приблизился к 5 млн, "возможно, превысит даже 5 млн - так что это новый месячный максимум".

В июле и августе 2025 года Гонконг посетили около 9,6 млн туристов, что на 14-15% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Депутат объяснил рост усилиями профильных комиссии, совета и всей индустрии по продвижению города и разработке новых продуктов.

Как ранее рассказала в интервью ТАСС заместитель исполнительного директора Совета по туризму Гонконга Бекки Ип (Е Чжэньдэ), в прошлом году мегаполис посетили порядка 45 млн гостей, из которых 34 млн прибыли из материкового Китая, около 11 млн - из зарубежных стран (включая 142 тыс. россиян). Рекордным стал 2018 год - более 65 млн туристов.