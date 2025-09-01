У Роберта Мюллера не получится выступить в Конгрессе из-за болезни Паркинсона

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, занимавшийся расследованием якобы вмешательства России в американские выборы 2016 года, из-за болезни Паркинсона не сможет дать показания в Конгрессе по делу умершего финансиста Джеффри Эпштейна, который ранее был уличен в растлении несовершеннолетних. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

В последние несколько месяцев, как указывает издание, 81-летний Мюллер с трудом говорит и передвигается. По этой причине он не сможет предстать во вторник перед законодателями, которые хотели получить его показания о том, как осуществлялось расследование дела Эпштейна в ФБР. Это ведомство Мюллер возглавлял с 2001 по 2013 год.

Как сообщила газете семья бывшего спецпрокурора, заболевание у Мюллера было диагностировано летом 2021 года. "Он завершил работу в сфере юриспруденции в конце того года. Он преподавал право в своей альма-матер (в Виргинском университете - прим. ТАСС) осенью 2021 и 2022 года и уволился в конце 2022 года", - приводит NYT заявление семьи.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.

В число знакомых Эпштейна входили 42-й президент США Билл Клинтон и нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп. Сторонники последнего ранее неоднократно призывали его опубликовать всю информацию по делу Эпштейна. Трамп и члены его команды во время избирательной кампании в прошлом году обещали рассекретить документы расследования по делу Эпштейна и обеспечить максимальную прозрачность в этом деле.

Как сообщила 23 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на должностных лиц вашингтонской администрации, министр юстиции - генеральный прокурор США Пэм Бонди весной поставила в известность Трампа о том, что его имя фигурирует в документах, связанных с Эпштейном, как и имена "многих других видных фигур". В Белом доме эту публикацию назвали лживой.