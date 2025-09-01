Председатель КНР заявил о готовности усиливать динамику регионального развития с партнерами по ШОС

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Китай выражает готовность способствовать усилению динамики развития Евразийского региона с партнерами по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите ШОС в Тяньцзине.

"Необходимо углублять согласованность стратегий развития, вместе качественно реализовывать инициативу "Один пояс - один путь", усиливать динамику регионального развития и повышать благосостояние людей посредством широких консультаций, совместного вклада и общей выгоды", - сказал он.