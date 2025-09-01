Си Цзиньпин: Китай против гегемонии и блоковой конфронтации

Государства - участники ШОС выступают за продвижение свободной торговли, заявил председатель КНР

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Китай вместе с другими государствами - членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выступает против политики притеснения и блоковой конфронтации, за продвижение свободной торговли. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Мы отстаиваем справедливость, содействуем правильному пониманию истории Второй мировой войны, выступаем против менталитета холодной войны, блокового противостояния и практики запугивания, защищаем международную систему с ООН в ее основе, поддерживаем многостороннюю систему торговли во главе со Всемирной торговой организацией", - подчеркнул он на 25-м заседании Совета глав государств - членов ШОС.