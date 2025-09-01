Главы государств также могут обменяться мнениями о положении дел на Западных Балканах, считает заместитель председателя парламента Сербии

БЕЛГРАД, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич и президент России Владимир Путин на переговорах в Китае, запланированных на 2 сентября, могут обсудить вопросы безопасности, энергетики, а также пути улучшения двустороннего экономического сотрудничества. Об этом заявила в интервью ТАСС заместитель председателя парламента Сербии Марина Рагуш.

"Совершенно очевидно, что это станет возможностью для двух президентов обсудить многочисленные вопросы: от глобального до регионального уровня - в области безопасности, энергетики и экономики в целом", - подчеркнула Рагуш.

По словам вице-спикера, главы государств также могут обменяться мнениями о положении дел на Западных Балканах. "Верю, что будет обсуждаться и сербский национальный вопрос: положение в нашей южной провинции - Косове и Метохии, ситуация в Республике Сербской, гибридная война, частью которой является и цветная революция, свидетелями которой мы являемся последние девять месяцев, которая на протяжении многих лет ведется против государственного руководства Сербии, в первую очередь против президента Александара Вучича", - отметила собеседница агентства.

Она указала, что важной темой также станет развитие экономического взаимодействия двух стран. "Во время последнего разговора президента Вучича и министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова также было ясно, что улучшение экономического сотрудничества, участие в совместных проектах, углубление коммуникации и взаимодействия на различных форумах, в организациях и институтах на международном уровне будут среди тем переговоров", - сообщила заместитель председателя парламента.

Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что в Пекине Путин проведет двусторонние встречи с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, президентом Сербии Александаром Вучичем и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Он напомнил, что с Вучичем российский лидер встречался в Москве 9 мая в рамках мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. "И сейчас предполагается провести обмен мнениями по ключевым вопросам российско-сербского взаимодействия, в том числе в области энергетики, в других сферах, ну и, конечно, будет затронуто положение дел в Косове и ситуация вокруг Республики Сербской", - пояснил представитель Кремля.