По словам адвоката одного из колумбийцев, в стране им обещают работу, а позже их отправляют на Ближний Восток и Украину

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Наемники из Колумбии, обвиняемые в участии в боевых действиях против РФ в составе подразделений Украины, были завербованы на Ближнем Востоке, куда их отправляли под предлогом трудоустройства в Европе. Об этом ТАСС рассказал адвокат Максим Коротков-Гуляев.

"В Колумбии существуют агентства по найму для работы в Европе. С людьми заключается договор, а потом их отправляют на Ближний Восток, где их встречают агенты спецслужбы Британии, - на этом этапе фактически осуществляется вербовка. Потом людей отправляют на Украину, где их встречают сотрудники СБУ и проводят распределение в зависимости от того, на что готов наемник, например, в карательные батальоны", - рассказал адвокат.

Ранее Коротков-Гуляев рассказал ТАСС, что его подзащитный Хосе Арон Медина Аранда сбежал с украинского фронта после увиденных пыток и убийств пленных россиян украинскими военными.

Аранда пробыл на Украине в качестве наемника меньше года. На фронте он познакомился с другим обвиняемым в наемничестве из Колумбии - Александером Анте, который тоже готовился к побегу. В ходе вербовки им обещали до $3 тыс. в месяц за наемничество и "спасение детей от русских людоедов", а на территории Украины СБУ постоянно подвергала наемников идеологической пропаганде.

В августе 2024 года колумбийские наемники были задержаны в рамках уголовного дела и заключены под стражу Лефортовским судом Москвы. В ходе обыска были обнаружены и изъяты банковские карты и документы, в частности выданный одному из колумбийцев военный билет ВСУ и военная форма со знаками различия батальона "Карпатская сечь", а также их фотографии в Киеве в киевской газете "Преса". Информация о задержании летом 2024 года двоих граждан Колумбии в аэропорту Каракаса, куда они прибыли из Украины через Польшу и Испанию, была опубликована газетой El Tiempo.

Мосгорсуд ранее продлил колумбийцам заключение под стражей до 26 ноября 2025 года. Они обвиняются по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях), за что им грозит наказание в виде лишения свободы от 7 до 15 лет.