Белоруссия открыта к обмену опытом и совместным проектам, отметил президент республики

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Страны - участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны стремиться к развитию общего научно-инновационного пространства. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств ШОС.

"Гуманитарное измерение ШОС важно наполнить конкретным содержанием и новыми возможностями. Беларусь открыта к обмену опытом и реализации совместных проектов в области сельского хозяйства, медицины, ИТ и прикладных наук", - сказал он.

Глава государства напомнил о наличии механизмов, которые способны обеспечить финансирование совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и технологических стартапов. Как считает Лукашенко, это особенно актуально в тот период, когда инновации становятся ключевым фактором устойчивого роста.

Саммит ШОС проходит в Тяньцзине 31 августа - 1 сентября. В нем участвуют руководители более чем 20 государств, в том числе президент России Владимир Путин, и представители 10 международных организаций. Решение о приеме Белоруссии в организацию было принято в июле 2024 года на саммите в Астане.