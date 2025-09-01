Депутат Верховной рады Максим Бужанский предложил ликвидировать слепые зоны видеонаблюдения и убрать камеры наблюдения с неясным получателем информации

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" Максим Бужанский после убийства экс-спикера парламента Андрея Парубия указал на необходимость полностью изменить систему безопасности на Украине. Он предлагает ликвидировать слепые зоны видеонаблюдения и убрать камеры наблюдения с неясным получателем информации.

Как сообщил Бужанский в своем Telegram-канале, число сотрудников полиции и службы безопасности, работающих над раскрытием преступления, беспрецедентно. "Нам нужно полностью изменить систему общественной безопасности <...>. Нужно установить камеры в каждом городе так, чтобы не было слепых и мертвых зон и вся информация и доступ к ней были надежно защищены. <...> Нужно убрать с улиц тысячи камер наблюдения, неизвестно кому принадлежащих, неизвестно куда и зачем передающих информацию, они создают угрозу, которая становится очевидной только после очередной трагедии", - написал депутат.

Бужанский предлагает также установить на улицах десятки или сотни рамок металлоискателей, чтобы граждане были уверены, что рядом с ними нет людей, скрывающих оружие. На Украине часто происходят инциденты ввиду его неконтролируемого оборота. Эта проблема усугубилась, когда в феврале 2022 года местные власти начали раздавать оружие всем желающим.