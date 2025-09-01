Моди: ШОС играет важную роль в борьбе с терроризмом в мире

По словам премьер-министра Индии, важно проявить единство в борьбе с угрозой

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Проблема терроризма по-прежнему представляет собой серьезный вызов для всего человечества, и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) должна проявить единство в борьбе с угрозой. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая на заседании Совета глав государств ШОС в китайском Тяньцзине.

"Индия подчеркивает важность единства в борьбе с терроризмом, поскольку ни одна страна и ни одно общество не могут чувствовать себя в безопасности от этой угрозы. ШОС играет здесь важную роль", - отметил премьер, подчеркнув, что "любые двойные стандарты в вопросе терроризма неприемлемы".

"Индия взяла на себя ведущую роль в борьбе с террористическими группировками, такими как "Аль-Каида" (запрещена в РФ - прим. ТАСС) и ее пособники, и мы выступаем против любого финансирования терроризма", - добавил Моди. Он напомнил, что недавно в Индии произошел крупный теракт в Пахалгаме. Премьер-министр поблагодарил страны, которые поддержали Индию в этот непростой для нее момент.

В результате произошедшего 22 апреля теракта в Пахалгаме на индийской союзной территории Джамму и Кашмир погибли 25 граждан этой страны и 1 непалец. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению Межведомственной разведки Пакистана.

В ночь на 7 мая индийские вооруженные силы начали операцию "Синдур", нанеся удары по целям в Пакистане, где базировались террористы. Исламабад нанес ответные удары. 10 мая стороны сообщили о полном прекращении огня. Как заявили индийские официальные лица, военная операция "Синдур" была приостановлена, но не завершена.