В документе отражены консолидированные подходы стран организации к актуальным региональным и международным проблемам

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Тяньцзиньская декларация, принятая на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), не содержит упоминания украинского кризиса. Это следует из текста на английском языке, который опубликован МИД Индии и с которым ознакомился корреспондент ТАСС.

Декларация - центральный документ саммита, проходящего в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. В ней отражены консолидированные подходы стран ШОС к актуальным региональным и международным проблемам.

В предыдущей - Астанинской - декларации, принятой в 2024 году, также не упоминалась Украина.