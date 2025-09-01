Премьер-министр Индии отметил, что вместе с президентом РФ отправился к месту двусторонней встречи

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о совместной поездке с президентом России Владимиром Путиным к месту их двусторонней встречи, отметив, что переговоры с российским лидером всегда содержательные.

"После заседания саммита ШОС мы с президентом Путиным вместе отправились к месту нашей двусторонней встречи. Беседы с ним всегда содержательные", - написал Моди в Х, сопроводив запись фотографией совместной поездки с Путиным на автомобиле.

Ранее лидеры двух стран встретились и коротко переговорили перед началом заседания Совета глав государств ШОС.