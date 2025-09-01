Атаку совершили с помощью баллистической ракеты

ДОХА, 1 сентября. /ТАСС/. Хуситы из йеменского повстанческого движения "Ансар Аллах" нанесли ракетный удар по нефтяному танкеру Scarlet Ray, который они считают израильским, в Красном море. Как утверждает представитель сформированных мятежниками вооруженных сил Яхья Сариа, цель была поражена.

"Военно-морские силы йеменских вооруженных сил провели военную операцию, в ходе которой атаковали баллистической ракетой израильский нефтяной танкер Scarlet Ray в северной части Красного моря", - сказал Сариа в эфире подконтрольного повстанцам телеканала Al Masirah. По его словам, судно было "поражено прямым попаданием".