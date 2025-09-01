По данным газеты, Урсула фон дер Ляйен отметила, что государства-члены должны выявить существующие пробелы и разработать планы по их устранению

ЛОНДОН, 1 сентября. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует дважды в год проводить оценку военных инвестиций государств - членов ЕС. Как сообщает газета Financial Times (FT), таким образом она хочет контролировать, что правительства стран блока уделяют достаточное внимание укреплению своего военного потенциала.

По ее словам, государства-члены должны выявить существующие пробелы и разработать планы по их устранению. "Очень важно представить дорожную карту, которая подробно отразит результаты анализа этих пробелов и укажет, как мы собираемся их устранить к 2030 году", - сказала фон дер Ляйен. Ранее она заявила, что ЕК в ближайшие недели представит дорожную карту нового увеличения военных инвестиций в Евросоюзе, которая будет утверждена на саммите ЕС в октябре в Копенгагене.

Фон дер Ляйен проводит с 29 августа по 1 сентября поездку по так называемым прифронтовым государствам ЕС. Судя по практически идентичным заявлениям, которые она сделала к настоящему моменту в Эстонии, Латвии, Финляндии и Польше, этот визит должен служить усилению военной пропаганды Еврокомиссии в преддверии дискуссии о новом семилетнем бюджете ЕС на 2028-2034 год.

Проект данного бюджета предусматривает увеличение в 5-10 раз военных и военно-инфраструктурных расходов Евросоюза. Эти изменения также приведут к очередному значительному расширению полномочий Еврокомиссии по отношению к компетенциям национальных правительств стран ЕС.